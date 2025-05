C’è lei assurdo! Beautiful chiama la vip italiana sarà nel cast della famosa soap opera

Scopri il coinvolgente ritorno di "Beautiful", con la presenza di una VIP italiana che si unisce al cast di questa celebre soap opera ormai da quasi quarant’anni. Ricca di tradimenti, amori e colpi di scena, "Beautiful" continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo, rimanendo uno degli appuntamenti più amati della televisione.

Da quasi quattro decenni, Beautiful continua ad essere una delle soap opera più amate al mondo. Con i suoi intrecci familiari, tradimenti, ritorni di fiamma e colpi di scena degni di una tragedia shakespeariana, ha saputo conquistare generazioni di spettatori. Nata nel 1987, la serie si è evoluta nel tempo, ma ha sempre mantenuto il suo cuore pulsante nelle passioni travolgenti che ruotano attorno alla potente famiglia Forrester. In questi giorni, Beautiful ha spostato parte della sua magia oltreoceano: le nuove puntate stanno prendendo vita tra Napoli e Capri, offrendo un set naturale tra i più incantevoli d'Italia.

