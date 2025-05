CdS Cadetti doppietta regionale per la Fratellanza

Si conferma un biennio davvero ricco di talento quello della categoria Cadettie 2025 in casa Fratellanza e l’ennesima dimostrazione è arrivata nell’ultimo weekend con la conquista del titolo regionale a squadre sia al maschile che al femminile. La finale dei Campionati di Società si è svolta a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - CdS Cadetti, doppietta regionale per la Fratellanza

