Cavallo rampante? No disarcionato! – In Piazza i nostri destrieri guardano dalla parte sbagliata

Scopri l'affascinante storia del cavallo rampante no disarcionato nella tradizione della Giostra del Saracino di Piazza Grande. Un simbolo secolare, ormai ambientato in un contesto di crescente trascuratezza, che cattura l'attenzione con le sue curiosità e simbolismi; un'occasione per riscoprire le radici di questa storica manifestazione.

Passeggiando per Piazza Grande – che ormai di “grande” ha rimasto solo il nome, visti i segni sempre più evidenti di trascuratezza – Cesare Fracassi ha notato con un certo sconcerto la posa dei tradizionali scudi per la Giostra del Saracino. Una consuetudine secolare, certo, ma quest’anno qualcosa non torna: più che perdere la testa, sembra che abbiano perso l’ orientamento del cavallo. Una svista? Forse. Ma in araldica la direzione conta eccome, e Cesare non ci sta. Lo segnala pubblicamente con un post su Facebook, puntando il dito – con ironia ma anche con amarezza – su quello che non è solo un errore grafico, ma una mancanza di rispetto verso la storia e l’identità cittadina. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cavallo rampante? No, disarcionato! – In Piazza i nostri destrieri guardano dalla parte sbagliata

Cerca Video su questo argomento: Cavallo Rampante No Disarcionato Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ubriaco a cavallo: guida in stato di ebbrezza e patente sospesa/ Ivrea: era stato disarcionato dall’animale - A differenza del suo padrone, il cavallo anche dopo aver disarcionato per via della sella mal stretta, essendo molto addestrato non è scappato ma è rimasto fermo in attesa accanto al suo ... 🔗Lo riporta ilsussidiario.net

Tramatza, allevatore disarcionato dal cavallo: è in coma farmacologico - Secondo quanto emerso, l’uomo era in sella al proprio cavallo nell’azienda di famiglia quando sarebbe stato sbalzato via, disarcionato e trascinato per diverse decine di metri dall’animale. 🔗Da cagliaripad.it

Quando è il cavallo che doma l'uomo: storia di un cronista sconfitto da Furia a duello - "E' buono? Io no!" Le parole le ha pronunciate Vasco Pirri Ardizzone ma l'interpretazione autentica l'ha data il cavallo che ha disarcionato rovinosamente il reporter Condividi Brutta avventura ... 🔗Segnala rainews.it