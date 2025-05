Cava de’ Tirreni | approvato il bilancio consuntivo

Cava de' Tirreni approva il bilancio consuntivo 2024, segnando un risultato positivo con il recupero di 6,65 milioni di euro di disavanzo. La decisione, presa dalla Giunta comunale il 28 maggio, testimonia la buona gestione economica e rafforza la fiducia nel futuro della città.

La Giunta comunale, riunitasi ieri mercoledì 28 maggio, alle ore 21, ha approvato il Rendiconto di Gestione 2024, che fa registrare un dato di grande positività, con il recupero del disavanzo di 6 milioni 650mila euro. " Un risultato straordinario – afferma l'Assessore al Bilancio Antonella Garofano – che si aggiunge a quelli degli anni precedenti e consolida la situazione economico finanziaria dell'Ente, con una riduzione del disavanzo di circa 19 milioni di euro in soli tre anni. Il percorso virtuoso intrapreso ci consente di prevedere una uscita anticipata dal Piano di Riequilibrio, rispetto al tempo inizialmente previsto".

