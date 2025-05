Catella e il nodo urbanistica | Freno agli investimenti Ora regole chiare nazionali

Catella e il nodo urbanistico rappresentano uno dei principali ostacoli agli investimenti in Italia, ostacolando la crescita e lo sviluppo sostenibile. Ora, con l'introduzione di regole chiare e trasparenti a livello nazionale, si cerca di superare questi freni e creare un ambiente più stabile e favorevole per gli investitori internazionali.

di Andrea Gianni Per gli investitori internazionali la "necessità di avere regole chiare e trasparenti è vitale", perché altrimenti si rischia di vanificare gli effetti positivi della stabilità politica, che è un elemento "determinante e importantissimo" per i mercati. E in questo ambito "la scala di ragionamento non può che essere nazionale, per poi avere un inquadramento locale perché ogni realtà urbana può avere le sue specificità ". Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima, società protagonista della trasformazione cittadina degli ultimi anni a partire da Porta Nuova, dal quartier generale in piazza Gae Aulenti osserva il nodo da sciogliere dell’urbanistica milanese, dopo la serie di inchieste della Procura su presunti abusi edilizi legati a progetti di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it