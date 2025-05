Catania spaccio ‘porta a porta’ in scooter sul lungomare arrestato 29enne

Scopri gli ultimi dettagli sull’arresto di un giovane catanese di 29 anni, fermato dai Carabinieri per spaccio di droga sul lungomare di Catania. Un'operazione mirata a combattere il traffico di stupefacenti nei quartieri centrali della città, in un contesto di più ampie attività investigative.

Operazione dei Carabinieri contro il traffico di droga nei quartieri centrali. Un giovane catanese di 29 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo e contrasto al crimine organizzate secondo le direttive del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania. Spaccio "porta a porta" in scooter sul lungomare. Il blitz ha avuto luogo in zone centrali e frequentate della città, come il lungomare e Corso Italia, aree generalmente tranquille ma che recentemente hanno visto un incremento di episodi legati allo spaccio "porta a porta", con consegne rapide effettuate da pusher su scooter.

