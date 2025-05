Catania l' ha toccata senza fare pressione | prof assolto

Nel 2014, un professore universitario di Catania è stato accusato di toccare senza pressione una studentessa nel reparto ospedaliero, causando un dibattito legale sulla sua condotta. Dopo un lungo procedimento, oggi assistiamo a un importante pronunciamento della giustizia catanese su questa delicata vicenda.

Era il 29 gennaio 2014. L'uomo all'epoca 57 anni, professore universitario catanese, nel corridoio dell'ospedale, avrebbe raggiunto da dietro una sua studentessa appoggiandole i palmi al seno, le avrebbe dato dei baci sul viso per farle gli auguri di compleanno. Undici anni dopo, per i giudici della quarta sezione penale del tribunale di Catania, non vi è stata pressione delle mani sui seni e non vi è certezza della volontarietà del gesto. C'è anche questo episodio nella sentenza che ha assolto dall'accusa di violenza sessuale l'ex docente alla facoltà di Medicina, licenziato nel 2016. Due giudici su tre del collegio sono donne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Catania, "l'ha toccata senza fare pressione": prof assolto

