Castelli al Cinema anteprima dei cortometraggi realizzati dalle scuole dei Castelli Romani

Vivi un’anteprima esclusiva dei cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole dei Castelli Romani, in occasione della quarta edizione di “Castelli al Cinema”. Venerdì 30 maggio, presso il Cinema Cynthianum di Genzano di Roma, potrai scoprire il talento emergente dei giovani cineasti locali in una giornata ricca di emozioni e creatività.

Venerdì 30 maggio, dalle 9 alle ore 12, presso il Cinema Cynthianum di Genzano di Roma, si terrà la proiezione di anteprima dei cortometraggi realizzati dalle scuole coinvolte nel progetto “Castelli al Cinema”, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Il progetto, diretto scientificamente. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Castelli al Cinema", anteprima dei cortometraggi realizzati dalle scuole dei Castelli Romani

