Cassina Valsassina | Margherita Colombo morta per soffocamento Si aggrava la posizione del figlio

Nella piccola comunità di Cassina Valsassina, si apre una nuova fase nel caso della morte di Margherita Colombo, la pensionata trovata senza vita lo scorso autunno. Le recenti accuse di soffocamento e il possibile aggravamento della posizione del figlio amplificano l’interesse pubblico su questa intricata vicenda giudiziaria.

Cassina Valsassina, 29 maggio 2025 – Margherita Colombo, la pensionata trovata morta in casa nello scorso autunno, è stata soffocata? La ricostruzione che potrebbe riscrivere la storia giudiziaria dei fatti accaduti nel centro delle Orobie lecchesi il 18 novembre 2024 è stata realizzata sulla base degli esiti della relazione del medico legale che ha effettuato l’autopsia sul corpo dell’anziana, 73 anni all’epoca del decesso. La causa della morte, infatti, sarebbe da ricondurre a un soffocamento e non a un’overdose di psicofarmaci, come emerso nelle prime indagini, anche sulla base delle dichiarazioni del figlio Corrado Paroli, arrestato subito dopo la morte della madre con l’accusa di omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassina Valsassina: Margherita Colombo morta per soffocamento. Si aggrava la posizione del figlio

