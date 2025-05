Cassazione | Alberto Stasi responsabile per l’omicidio di Chiara Poggi perizie confermate

La Cassazione, nel dicembre 2015, ha confermato la responsabilità di Alberto Stasi nell’omicidio di Chiara Poggi, ristabilendo la verità giudiziaria. La sentenza definitiva ha chiuso un lungo dibattito legale, confermando le perizie e la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

La sentenza della Cassazione del dicembre 2015 ha definito in maniera definitiva la verità giudiziaria circa l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007. Con il verdetto, Alberto Stasi è stato riconosciuto come responsabile “al di là di ogni ragionevole dubbio”, sentenza che ha messo fine a una lunga . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cassazione: Alberto Stasi responsabile per l’omicidio di Chiara Poggi, perizie confermate

