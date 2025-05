Cassano | Allegri al Milan ha vinto per me Leao risponde così!

Antonio Cassano commenta il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, esprimendo la sua opinione con un tono critico. La risposta di Rafael Leao non si fa attendere, dando così inizio a un acceso confronto tra ex compagni e allenatori. Scopri i dettagli di questa heated exchange tra Cassano, Allegri e Leao.

"No dai che Allegri". L'ex rossonero Antonio Cassano parla così del ritorno al Milan di Massimiliano Allegri. Pronta la risposta di Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cassano: “Allegri al Milan ha vinto per me”. Leao risponde così!

Cassano a valanga contro Inzaghi: «Tre scudetti buttati nel cesso! Devo citare Allegri e dire che…» - L’ex attaccante Antonio Cassano si scaglia contro Simone Inzaghi, accusandolo di aver gettato via tre scudetti. 🔗continua a leggere

