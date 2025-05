Caso sospetto di febbre Dengue a Montechiarugolo

Nella giornata di giovedì 29 maggio, Montechiarugolo ha segnalato un sospetto caso di febbre Dengue, trasmessa dalla zanzara tigre. Sebbene questa febbre non sia letale, può causare sintomi fastidiosi, spingendo il Comune a adottare misure preventive per tutelare la salute dei cittadini.

Il Comune ha pianificato, attraverso un'ordinanza, alcuni seguenti.

Rientra da un viaggio alle Bahamas con febbre e pustole: scoperto caso di vaiolo delle scimmie - Un uomo di quarant’anni, rientrato dalle Bahamas, si presenta al pronto soccorso di Merate con febbre, mal di testa e pustole: risultato positivo al vaiolo delle scimmie. 🔗continua a leggere

