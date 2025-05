Caso Resinovich è battaglia fra accusa e difesa sui nuovi accertamenti tecnici

Nel caso Resinovich, si apre una nuova fase con accertamenti tecnici che potrebbero collegare il delitto a Visintin, mentre la difesa chiede una revisione delle indagini. La battaglia tra accusa e difesa si intensifica, ora in mano al giudice per decidere il destino delle indagini.

La pm punta a acquisire elementi che ricolleghino il delitto a Visintin, i legali dell’uomo chiedono una nuova consulenza dopo la superperizia che ha svelato l’omicidio. Ora la palla passa al gip. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Caso Resinovich, è battaglia fra accusa e difesa sui nuovi accertamenti tecnici

Caso Resinovich, parla il tecnico: "Vi dico perché ho rotto la vertebra a Lilly" - Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuove rivelazioni. Il tecnico Giacomo Molinari, dopo essersi autoaccusato della frattura alla vertebra della donna durante l'autopsia, chiarisce la sua posizione. 🔗continua a leggere

