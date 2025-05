Caso Mare Jonio | tutti a processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Rinviati a giudizio i membri della ong Mediterranea. Immagine: Luca Casarini, Fondatore di Mediterranea Tutti gli imputati coinvolti nell'inchiesta sulla nave Mare Jonio sono stati rinviati a giudizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, che ha disposto l'apertura del processo con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dal fine di lucro. I fatti risalgono al 2020, quando la nave della ong Mediterranea Saving Humans accolse a bordo un gruppo di migranti trasferiti da un cargo danese.

Migranti, rinviato a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio. Casarini: 'Processo ai soccorsi' - L'equipaggio della nave Mare Jonio, noto per le sue operazioni di soccorso in mare, è stato rinviato a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 🔗continua a leggere

