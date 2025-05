Caso Golinucci la mamma sulle tracce di Boke | Voglio guardarlo negli occhi

Nel caso Golinucci, la mamma di Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena nel 1992, continua a cercare risposte e spera di poter guardare negli occhi Emanuel Boke per scoprire la verità. Marisa Degli Angeli, 78 anni, non smette di credere che l’aiuto delle autorità francesi possa portare alla verità sulla scomparsa della figlia.

Cesena, 29 maggio 2025 – “Vorrei guardare Boke negli occhi e chiedergli la verità”. Marisa Degli Angeli, 78 anni, mamma di Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena il primo settembre del 1992, non smette di sperare. “Spero in un colpo di fortuna – dice Marisa Degli Angeli – spero che in Francia riescano a rintracciare Emanuel Boke, così finalmente, io e i miei avvocati potremmo interrogarlo. Solo allora i miei legali depositeranno l’inchiesta di riapertura del caso sulla scomparsa di mia figlia in tribunale a Forlì. E spero, a quel punto, che le indagini verranno riaperte”. La Francia ha dato avvio alle ricerche nel territorio francese di Emanuel Boke, il 60enne di origine sudafricana che al tempo della scomparsa di Cristina Golinucci lavorava al convento dei frati Cappuccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Golinucci, la mamma sulle tracce di Boke: “Voglio guardarlo negli occhi”

