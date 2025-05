Caso Garlasco è ancora guerra di perizie | già 40 in otto anni

Il caso Garlasco rimane ancora oggi al centro di una complessa guerra di perizie, con oltre 40 relazioni tecniche depositate in otto anni di indagini. La vicenda, legata all'omicidio di Chiara Poggi, ha visto una lenta ma costante evoluzione giudiziaria culminata nel 2015 con la condanna di Alberto Stasi, lasciando comunque spazio a dubbi e nuove analisi tecniche.

(Adnkronos) – La verità giudiziaria sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007, ha avuto il passo lento ma è arrivata con la sentenza del dicembre 2015 con cui la Cassazione ha stabilito che Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere, è il colpevole "al di là di

Caso Garlasco News: Perchè Si Parla Del Santuario Della Bozzola? - Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi riaccendono l'attenzione su Garlasco, con un legame sorprendente al Santuario della Bozzola.

