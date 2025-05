Caso dimissioni Gliori | Seggio vacante sia dato a una persona di valore

Il caso delle dimissioni di Annalena Gliori e il relativo seggio vacante nel consiglio comunale di Pescia solleva importanti questioni sulla scelta di una persona di valore per sostituire chi si dimette. Il coordinatore Salvatore Leggio evidenzia l'importanza di garantire continuità e competenza, sottolineando come le dimissioni in massa della lista ’Fiducia’ abbiano complicato questatim.

Il coordinatore del gruppo civico ’Pescia è di Tutti’, Salvatore Leggio, interviene sul tema della mancata accettazione, da parte dei candidati della lista ’Fiducia’ non eletti, a subentrare in consiglio comunale alla dimissionaria Annalena Gliori. "Abbiamo recentemente appreso delle improvvide dimissioni in massa della lista ’Fiducia’ del candidato sindaco Grassotti – afferma –. Dopo le vicende personali dell’ex consigliera Gliori, che l’hanno vista costretta alle dimissioni, assistiamo adesso a un teatrino che ci pare sappia poco di amore per la città , quanto invece sembra si riferisca a logiche partitocratiche e poltronistiche: non più tardi di ieri infatti, circolava insistente la voce che il fallimento del progetto della lista ’Fiducia’ fosse infatti volto a spianare la strada all’ingresso del primo dei non eletti della Lega". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso dimissioni Gliori: "Seggio vacante sia dato a una persona di valore"

