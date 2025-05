Caso Cospito | chiesti fino a 6 anni per corteo a Milano ‘fu guerriglia urbana’

La Procura di Milano ha chiesto pene fino a 6 anni di reclusione per 11 anarchici coinvolti nei disordini durante la manifestazione di solidarietà ad Alfredo Cospito, considerata da molte persone come un atto di guerriglia urbana. Questo caso evidenzia le tensioni tra libertà di protesta e ordine pubblico nel contesto delle recenti mobilitazioni milanesi.

Milano, 29 mag. (LaPresse) – Dai 3 ai 6 anni di reclusione. Sono le richieste di condanna che la Procura di Milano ha fatto questa mattina nel processo a 11 anarchici milanesi e non, per i disordini nella manifestazione in solidarietà di Alfredo Cospito dell’11 febbraio 2023. “Non una manifestazione come tutte le altre ma organizzata al fine di fare guerriglia urbana”, hanno detto nella requisitoria i pubblici ministeri Leonardo Lesti e Francesca Crupi ripetendo più volte l’espressione “guerriglia” davanti a giudici della decima sezione penale (collegio Bertoja-Taricco-Cantù Rajnoldi) e descrivendo le fasi più concitate, durate alcune minuti, delle colluttazioni fra manifestanti e agenti della Questura in servizio in Piazza XXIV Maggio e viale Sabotino. 🔗 Leggi su Lapresse.it