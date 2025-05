Caso Brescia ore di attesa | cosa deciderà il tribunale La Sampdoria spera

L'attenzione è alta in casa Sampdoria mentre si attende la decisione del Tribunale Federale sul caso Brescia, un processo sportivo che potrebbe rivoluzionare la classifica di Serie B. Le ore di attesa aumentano la suspense, con i tifosi che sperano in un esito favorevole per la loro squadra. La decisione definitiva è attesa per questa sera, mentre il mondo del calcio segue con trepidazione.

Ore di attesa in casa Sampdoria. Giovedì 29 maggio 2025 si sta svolgendo il processo sportivo di primo grado per l'ormai noto 'caso Brescia' che potrebbe riscrivere la classifica di Serie B. La decisione del Tribunale Federazione Nazionale dovrebbe uscire in serata. Caso Brescia, attesa per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Caso Brescia, ore di attesa: cosa deciderà il tribunale. La Sampdoria spera

