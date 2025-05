Caso Brescia attesa per la sentenza Intanto la Sampdoria annuncia querele | Basta falsità

La vicenda Brescia-Sampdoria si avvicina alla sentenza, mentre la società doriana annuncia querele contro falsità e dichiarazioni diffamatorie che ledono la sua reputazione. La Sampdoria si tutela con azioni legali per difendere il proprio nome e chiarire la situazione.

La Sampdoria, come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Manfredi, ha fatto sapere attraverso una nota ufficiale di aver dato mandato ai propri legali di presentare querela "nei confronti di soggetti che, attraverso dichiarazioni e iniziative, anche giudiziarie, infondate, hanno arrecato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Caso Brescia, attesa per la sentenza. Intanto la Sampdoria annuncia querele: "Basta falsità"

