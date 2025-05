Caso Brescia 4 punti di penalità La Sampdoria va ai playout

Il caso Brescia con 4 punti di penalità per irregolarità nei pagamenti dei contributi ha portato la Sampdoria a dover affrontare i playout, dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale. I legali del patron Cellino ricorreranno in appello tra il 10 e il 12 giugno, potendo cambiare le sorti della loro stagione e le date cruciali contro Salernitana o altre squadre.

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club lombardo per le irregolarità nei pagamenti dei contributi. I legali del patron Cellino fanno ricorso in Appello, udienza prevista tra il 10 e il 12 giugno. Dopo la sentenza, se confermata la sanzione, ci saranno le date della sfida tra i blucerchiati e la Salernitana.

