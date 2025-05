Casertana nodo allenatore | Iori non è diretto verso Cittadella

Attualmente, Manuel Iori non è diretto verso il Cittadella e rimane sotto contratto con la Casertana, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali o incontri recenti tra lui e la società. La situazione rimane incerta, con il futuro dell'allenatore ancora da definire, mentre il calcio vive un momento di attesa e silenzio.

La voce non è una notizia ed una notizia, adesso, non c'è. Il pallone non rotola, anche perché non si conosce ancora il campo su cui dovrebbe. La notizia è che Manuel Iori è tuttora sotto contratto con la Casertana, e anche se non ci sono state telefonate fra lui ed il presidente, non è detto che i rapporti si siano incrinati. Poi, perché? C'è stata una salvezza eccezionale e tutt'altro che preventivabile. Iori al Cittadella, un nome fra tanti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, quello di Manuel Iori è uno dei tanti nomi sul taccuino del direttore generale del Cittadella.

