Case in affitto a Bologna il 12% delle locazioni chiuso in 24 ore

Scopri le migliori opportunità di case in affitto a Bologna, dove il mercato si sta riattivando rapidamente, con il 12% delle locazioni chiuse in appena 24 ore. Secondo Idealista, il ritorno graduale dell'offerta permette agli inquilini di essere più selettivi, con un possibile calo dei prezzi nei prossimi mesi.

Secondo idealista, il ritorno graduale dell'offerta consente agli inquilini dell'Emilia-Romagna di essere più selettivi: "Un po' alla volta, il mercato sta tornando a essere riflessivo. In futuro, i prezzi saranno più bassi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case in affitto a Bologna, il 12% delle locazioni chiuso in 24 ore

Case Aler, anche chi è già proprietario potrà chiederne una. Ma le due abitazioni dovranno essere distanti almeno 40 chilometri - A partire dal 28 maggio 2025, in Lombardia, chi è già proprietario di un'abitazione avrà la possibilità di richiedere una casa popolare, a condizione che la proprietà si trovi a una distanza di almeno 40 chilometri dal comune di richiesta. 🔗continua a leggere

