Case Erp Alessio Coronas | Un passo fondamentale per riportare legalità e trasparenza

Scopri come il ritorno delle case ERP di via Berlinguer a Fiumicino rappresenta un passo decisivo per rafforzare legalità e trasparenza nella gestione del patrimonio pubblico. Alessio Coronas di Forza Italia sottolinea l'importanza di questo risultato atteso da anni dai cittadini, simbolo di un impegno concreto per la legalità.

Fiumicino, 29 maggio 2025- “Il ritorno delle case ERP di via Berlinguer nella piena disponibilità del Comune rappresenta un risultato importante, atteso da anni dai cittadini e da chi, come noi, si è sempre battuto per la trasparenza e la legalità nella gestione del patrimonio pubblico”. Lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia, in merito all’esito della lunga vicenda giudiziaria che ha portato al ripristino della proprietà comunale sugli immobili. “Con questa operazione si chiude una pagina oscura e si apre finalmente la possibilità di rimettere ordine in una questione che ha generato per troppo tempo incertezza e disagio sociale – aggiunge Coronas –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

