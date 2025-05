Cascina Gatti l’antico borgo rurale mangiato dai palazzi | il cemento avanza in arrivo altri 6 edifici

Sesto San Giovanni (Milano) – In principio fu il piano Bergamella. Quarantaduemila metri quadrati di superficie lorda di pavimento, oltre 500 appartamenti, in una stecca affacciata su piazza della Chiesa. Vale a dire il cuore del borgo rurale di Cascina Gatti, all’anagrafe Cassina de’ Gatti. Anzi, a voler essere precisi, Sundro, antica località rurale, parte della Corte di Monza e del Ducato di Milano, C omune autonomo fino al 1869 con l’ultimo sindaco Gaetani Lovati, prima di essere aggregato definitivamente a Sesto San Giovanni. Laboratorio dell’ edilizia popolare spinta negli anni Settanta - con i palazzoni di via Livorno, il Marx 606, l’esperimento in vetroresina dell’ormai ex Casa di Plastica - tutto questo maxi quartiere prendeva il nome di “circoscrizione dei parchi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cascina Gatti, l’antico borgo rurale mangiato dai palazzi: il cemento avanza, in arrivo altri 6 edifici

