Casarini & Co a processo | Hanno lucrato sui migranti Il caso Mare Jonio accende i riflettori sul business dei soccorsi

Il caso Mare Jonio solleva importanti questioni sul presunto lucro nel settore dei soccorsi ai migranti, coinvolgendo il noto attivista Luca Casarini e altri indagati. Il processo, che accusa favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e profitto illecito, avrà la sua prima udienza il 21 ottobre al Tribunale di Ragusa.

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dal trarne profitto. È l’accusa con cui il Gup del Tribunale di Ragusa ha rinviato a giudizio Luca Casarini e gli altri indagati nell’ambito del caso “Mare Jonio”. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 21 ottobre davanti al collegio B del Tribunale di Ragusa. Casarini e gli altri a processo per il caso Mare Jonio. Oltre a Casarini, formalmente dipendente della società armatrice della Mare Jonio, ma amministratore di fatto secondo gli inquirenti, vanno a processo il comandante della nave, Pietro Marrone; Alessandra Metz, legale rappresentante della società armatrice Idra Social Shipping; Giuseppe Caccia, vicepresidente Cda della Idra e capo spedizione; e tre componenti dell’equipaggio, il medico Agnese Colpani, il soccorritore Fabrizio Gatti e il tecnico a bordo, Geogios Apostolopoulos. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Casarini & Co a processo: «Hanno lucrato sui migranti». Il caso Mare Jonio accende i riflettori sul business dei soccorsi

