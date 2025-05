Casal Bernocchi addio strade colabrodo Arrivano anche gli attraversamenti rialzati

A Casal Bernocchi è finalmente tempo di dire addio a strade colabrodo! Grazie ai recenti lavori avviati il 29 maggio, il quartiere del municipio X si prepara a una nuova era di sicurezza e viabilità. Arrivano anche attraversamenti rialzati, un’innovazione che non solo migliora l'accessibilità, ma risponde a un trend crescente di attenzione per i pedoni nelle città italiane. Scopri come questi interventi possono trasformare il tuo quartiere!

Prende avvio la messa in sicurezza delle strade più ammalorate di Casal Bernocchi. Nel quartiere del municipio X sono infatti partiti, il 29 maggio, gli interventi tesi a migliorare sia la viabilità che la sicurezza dei pedoni, in quest’ultimo caso attraverso la creazione di attraversamenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Casal Bernocchi, addio strade colabrodo. Arrivano anche gli attraversamenti rialzati

