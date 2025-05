Casa i napoletani spendono 15mila euro l’anno per mantenerla

Scopri come i napoletani spendono circa 15.000 euro all'anno per mantenere la propria casa, uno dei valori più elevati in Italia. In questo articolo, analizziamo i costi medi mensili delle famiglie italiane e le principali voci di spesa per conoscere meglio le abitudini e le esigenze di manutenzione domestica.

Tempo di lettura: 5 minuti Le famiglie italiane spendono, in media, 1.298 euro al mese per mantenere la casa; il dato arriva dall'analisi realizzata da Facile.it e Mutui.it su 10 città campione e include i costi legati al mutuo, le bollette luce e gas, l'acqua, le spese di manutenzione ordinaria, quelle condominiali e la Tari. Se, in media, la spesa annua è pari a poco più di 15.500 euro, i valori cambiano sensibilmente spostandosi lungo lo Stivale: al Nord, ad esempio, costa mediamente il 47% in più rispetto al Sud e nelle Isole. E tra le città analizzate, Milano guida la classifica con una spesa media annuale che supera i 24.

