casa di comunità impacchettata si apre a novembre la sfida è il personale

Casa di comunità "impacchettata", dopo l'adeguamento degli spazi interni tocca a cappotto, infissi, insonorizzazioni e restyling totale degli esterni. I lavori all'ex polifunzionale, pronto al suo debutto come polo sanitario, finiranno in settembre. A seguire un mese per i collaudi, minimo un altro di adempimenti burocratici. Porte aperte, dunque, da novembre. La grande sfida, in questi ultimi mesi di cantieri, è quella del personale. Una selezione è in corso per individuare il futuro coordinatore, nella sede dovranno operare medici, infermieri, assistente sociale, psicologo, specialisti. Reclutamento (non facile) in atto: bandi sono in corso o arriveranno, non si escludono sinergie o coinvolgimento di specialisti convenzionati.