Casa della Salute | servono risposte concrete non promesse l' affondo di Rinascimento Castiglionese

La Casa della Salute di Rinascimento Castiglionese rappresenta un punto di riferimento per servizi sanitari concreti e affidabili. La nostra richiesta di audizione in Consiglio Comunale mira a fare il punto sulla situazione attuale e sui lavori di ristrutturazione, affinché siano garantite risposte chiare e tempestive ai bisogni della comunità .

"La nostra richiesta di audizione in Consiglio Comunale dei vertici della Azienda Sanitaria – per conoscere lo stato di salute della Casa della Salute e fare il punto sui lavori di ristrutturazione – è solo il primo passo per affrontare una serie di questioni aperte, non più rinviabili. Tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Casa della Salute: servono risposte concrete, non promesse", l'affondo di Rinascimento Castiglionese

Casa della Salute, più sostenibile, sicura e confortevole - La Casa della Salute di via del Mulino a Sala Baganza sta per diventare un luogo più sostenibile, sicuro e confortevole. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: salute casa Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Politica; Sanità calabrese in emergenza: servono risposte concrete; Neuropsichiatria infantile ad Aprilia: bene i primi interventi, ora servono risposte strutturali. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Casa della Salute: servono risposte concrete, non promesse", l'affondo di Rinascimento Castiglionese - Brandi: "È da anni che lo diciamo: una struttura che ospita ambulatori, punto prelievi, servizi socio-sanitari, CUP e la segreteria dei medici non può continuare a contare su un parcheggio pensato neg ... 🔗Riporta arezzonotizie.it

SpaghettiGpt: le risposte su capelli, casa, salute - Buona fortuna! Più o meno in linea sono anche le risposte alla richiesta di aiuto su come affrontare la primavera, in particolare come evitare i capelli sfibrati, ecco che la risposta contiene ... 🔗Secondo donnamoderna.com

Sanità locale in affanno: servono risposte immediate. La salute non può più aspettare - Manfredonia. Un percorso avviato da pochi mesi, difficile ma sostenuto da determinazione e senso di responsabilità, punta a migliorare – per quanto possibile – la qualità dei servizi sanitari offerti ... 🔗statoquotidiano.it scrive