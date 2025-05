Casa | a Parma in 10 anni prezzi di vendita aumentati del 31%

Negli ultimi dieci anni, i prezzi delle case a Parma sono cresciuti del 31%, dimostrando un mercato immobiliare in grande fermento anche al di fuori delle grandi metropoli come Milano e Roma. Nel 2024, le case nuove e completamente ristrutturate offrono interessanti opportunitĂ per chi desidera investire o trovare la propria casa in questa affascinante cittĂ .

Quando si parla di mercato immobiliare residenziale, non sono solo Milano e Roma a distinguersi. Negli ultimi dieci anni, infatti, anche le cittĂ intermedie hanno mostrato una crescita significativa. Per quanto riguarda Parma, nel 2024 i prezzi medi di vendita delle case nuove o completamente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Casa: a Parma in 10 anni prezzi di vendita aumentati del 31%

