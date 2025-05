Carpineto Romano Il 1 Giugno Sentieri inVersi Un evento organizzato dalla Nazionale Italiana Poeti e Starline Ts

Il 1° giugno a Carpineto Romano torna “Sentieri inVersi”, un coinvolgente evento che unisce natura e poesia, organizzato dalla Nazionale Italiana Poeti e Starline TS. Un’occasione unica per vivere un’esperienza culturale immersa nella bellezza del territorio e delle parole.

