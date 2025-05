Caro Trump gli studenti internazionali valgono miliardi di dollari

Gli studenti internazionali rappresentano un patrimonio di miliardi di dollari e un ponte verso una società più aperta e inclusiva. Investire nell’educazione globale è fondamentale per costruire un futuro di crescita, comprensione e progresso, rafforzando il valore della diversità e delle opportunità di apprendimento internazionale.

“ Viaggiate, che poi diventate razzisti ”, recita un vecchio adagio. Viaggiare per studiare, ancor di più, dovrebbe essere una delle cose più sacre al mondo. In ogni civiltà, i giovani e la conoscenza sono le fondamenta su cui si costruisce il domani. Quando una nazione smette di proteggere, accogliere e nutrire i suoi studenti – specialmente quelli che arrivano da lontano per contribuire con idee nuove – è come se cominciasse lentamente a scavarsi la fossa. Una nazione figlia del genio “straniero”. Per quanto violenta, in declino, complessa possa apparire oggi la nazione americana, il dato di fatto della storia è che gli Stati Uniti sono nati dall’immigrazione e hanno fatto dell’immigrazione la loro forza, il nucleo centrale della loro potenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Caro Trump, gli studenti internazionali valgono miliardi di dollari

