Carmelo Di Salvo business coach e consulente strategico | Il cambiamento non si subisce si guida

Scopri come Carmelo Di Salvo, business coach e consulente strategico, aiuta imprenditori e aziende a navigare il cambiamento con metodo, visione e umanità. In un mercato in continua evoluzione, la sua guida offre strumenti concreti per trasformare le sfide in opportunità di crescita.

Una conversazione con Carmelo Di Salvo, guida che accompagna imprenditori e aziende verso risultati concreti attraverso metodo, visione e umanità. In un panorama economico in costante trasformazione, le imprese hanno bisogno di punti di riferimento capaci di coniugare strategia e concretezza. Carmelo Di Salvo, consulente aziendale e business coach con oltre trent’anni di esperienza, è una di queste figure. Con sedi operative a Catania, Milano e una solida presenza a Canicattì, ha aiutato manager, imprenditori e team a superare sfide complesse, costruendo percorsi di crescita autentici e misurabili. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Carmelo Di Salvo (business coach e consulente strategico): «Il cambiamento non si subisce, si guida»