Carly Tommasini sospende il percorso all’Isola dei famosi | “Ha avuto un’infezione in una zona delicata del corpo”

Carly Tommasini ha temporaneamente sospeso la sua avventura all'Isola dei Famosi 2025 a causa di un'infezione in una zona delicata del corpo. Dopo aver lasciato momentaneamente il programma per accertamenti medici, la modella e attivista LGBTQ+ ha annunciato il suo ritiro temporaneo. Scopri tutti i dettagli di questa difficile situazione.

Dopo aver lasciato momentaneamente l'Isola dei Famosi 2025 per accertamenti medici, Carly Tommasini si è collegata in studio nel corso della quarta puntata per annunciare di essere costretta a sospendere il suo percorso nel reality: la modella e attivista LGBTQ+ ha avuto un serio problema di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Carly Tommasini sospende il percorso all’Isola dei famosi: “Ha avuto un’infezione in una zona delicata del corpo”

“Non me l’aspettavo”. “L’Isola dei famosi”, spunta il clamoroso retroscena su Carly Tommasini - L’Isola dei Famosi 2025 è teatro di tensioni e clamorosi retroscena. Tra i protagonisti, Carly Tommasini si trova al centro di un acceso dibattito. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Carly Tommasini, la storia della modella e attivista LGBTQ+ all’Isola dei famosi 2025 - Carly Tommasini è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2025. Nella vita fa la modella, la make-up artist ed è un’attivista del diritti LGBTQ+, ha 27 anni ed è metà veneta e metà argentina. Nel ... 🔗Da fanpage.it

Carly Tommasini e il percorso di transizione: “Ho investito tutto per essere donna, ma mi sento in un limbo” - All'Isola dei Famosi 2025, parlando con Teresanna Pugliese, Carly Tommasini ha raccontato il suo percorso di transizione di genere: "Sto ricostruendo ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Carly Tommasini crolla all’Isola dei Famosi 2025: “Segnata dalle accuse”/ “Ho sofferto per essere me stessa” - Carly Tommasini ha avuto un crollo all'Isola dei Famosi 2025, svelando il suo disagio nel gruppo dei giovani: "Non mi sento integrata" ... 🔗ilsussidiario.net scrive