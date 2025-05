Carlos Augusto ritorno a Monaco | La partita che insegui da bambino Orgoglioso del percorso fatto

Carlos Augusto torna a Monaco per vivere da protagonista la partita che ha sempre sognato fin da bambino, orgoglioso del suo percorso di crescita. Con uno zoccolo duro di esperti e una nuova squadra rinnovata dalla dirigenza, questa sfida contro il Manchester City rappresenta un’occasione speciale per dimostrare il suo talento. Una sfida che scalda il cuore e accende la passione di chi segue da vicino il suo cammino nel calcio europeo.

C’è lo zoccolo duro di quelli che la finale di Champions League l’hanno già giocata due anni fa. E poi c’è l’infornata di nuovi, quelli che la dirigenza ha aggiunto alla rosa per rafforzare il gruppo. L’ultima occasione contro il Manchester City la costruì Robin Gosens, con un colpo di testa parato da Ederson. Poche settimane dopo, il tedesco fu sostituito da Carlos Augusto, richiesto da Inzaghi per le capacità mostrate a Monza e ripetute in nerazzurro. Rispetto al predecessore, infatti, il brasiliano agisce da quinto di centrocampo, ma anche da terzo in difesa. Con un rendimento costante e giocate determinanti, vedi l’assist a Frattesi per il 2-1 al Bayern. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carlos Augusto, ritorno a Monaco: "La partita che insegui da bambino. Orgoglioso del percorso fatto"

