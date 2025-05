Carlos Augusto ammette | Per battere il PSG servirà il cuore Se penso a tre anni fa…

Carlos Augusto ha sottolineato che per battere il PSG in finale di Champions League servirà il cuore, ricordando il suo percorso da Pisa alla grande sfida europea. Le sue parole, raccolte da Il Giorno, evidenziano l'importanza di passione e determinazione in questa occasione storica dell’Inter.

Carlos Augusto ha parlato in vista della finale di Champions League contro il PSG, le dichiarazioni. Carlos Augusto si è espresso verso la finale di Champions League col PSG, le dichiarazioni dell’esterno dell’ Inter riportate da Il Giorno: PERCORSO – «Tre anni fa giocavo i playoff col Pisa per salire in Serie A, ora c’è quella di Champions League. Cosa servirà per battere il PSG? Nelle finali devi mettere il cuore e vincere. Il PSG ha esterni forti e di qualità, ma sanno anche difendere. Hanno meritato di esserci. Serie A? C’è rabbia per non aver vinto, ma deve aiutarci. Abbiamo fatto un grande percorso in stagione e ora c’è la finale per finirlo bene» LA FINALE – «So che cammino ho fatto per essere qui e sono felicissimo del mio percorso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto ammette: «Per battere il PSG servirà il cuore. Se penso a tre anni fa…»

