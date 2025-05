carlo macchi su gambelli e sangiovese

Oggi alle 18 a Grosseto, Carlo Macchi presenta il suo nuovo libro "Giulio Gambelli, l’ultima farfalla del Sangiovese", un omaggio a uno dei protagonisti più influenti del vino toscano. Un’occasione imperdibile per scoprire come Gambelli abbia rivoluzionato il mondo del Sangiovese e del vino toscano dagli anni del dopoguerra ad oggi.

GROSSETO Oggi alle 18 la Pro coco di Grosseto ospita Carlo Macchi (foto) per presentare il suo libro " Giulio Gambelli, l’ultima farfalla del Sangiovese ". Giulio Gambelli è stato l’uomo che dal dopoguerra agli anni 2000 ha cambiato il volto del vino toscano. Il libro, edito da Florence Press (2025), ricostruisce anche i cambiamenti del mondo del vino toscano negli ultimi 70 anni, in particolare quello che è avvenuto nelle principali denominazioni come Chianti Classico e Brunello di Montalcino. Dialogherà con l’autore Ludmila Deli, appassionata di vino, sommelier, responsabile Marketing e Hospitality di Fattoria Le Pupille. 🔗 Leggi su Lanazione.it