Carlo Conti | Tony Effe incinto e possibile sorpresa ai Tim Summer Hits 2025

Durante i TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo, Carlo Conti ha parlato con tono scherzoso dell'assenza di Tony Effe, scherzando sul suo stato di "incinto" in riferimento alla gravidanza di Giulia De Lellis. Un'episodio che ha acceso le ipotesi di una possibile sorpresa durante l'evento musicale.

In occasione dei Tim Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo, il noto conduttore Carlo Conti ha commentato l’assenza del rapper Tony Effe con un tono scherzoso. In un’intervista, ha spiegato che il rapper è “incinto”, facendo così riferimento alla recente gravidanza di Giulia De Lellis, compagna del performer, e aprendo la porta a ipotesi . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Carlo Conti: Tony Effe “incinto” e possibile sorpresa ai Tim Summer Hits 2025

Carlo Conti parla del flop di Ne vedremo delle belle: “Non ero convinto” - In un raro momento di sincerità, Carlo Conti ha condiviso le sue esperienze di insuccesso, rivelando un lato inaspettato della sua carriera. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Carlo Conti, la battuta su Tony Effe: perché non ci sarà ai Tim Summer Hits; Tony Effe salta i Tim Summer Hits a Roma: Carlo Conti spiega il motivo; Tim Summer Hits, il Festival di Sanremo scende in piazza. Carlo Conti: «80 artisti, tutti italiani. Tony Effe?; Tony Effe nei guai: dopo Sanremo il crollo e i biglietti rimangono invenduti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carlo Conti, la battuta su Tony Effe non passa inosservata: cosa ha detto - Prontissimo per il Tim Summer Hits, Carlo Conti non ha fatto mancare battute e ilarità chiamando in causa anche Tony Effe. 🔗Scrive msn.com

Tony Effe assente ai Tim Summer Hits, Carlo Conti spiega: "È incinto" - E sul video del rapper al Circo Massimo che colpisce una foto di Gualtieri, il sindaco risponde: 'Pubblicizzava il concerto, massima libertà' ... 🔗Come scrive msn.com

Tim Summer Hits, svelati i dettagli della nuova edizione: conducono Carlo Conti e Andrea Delogu, tutti gli artisti. E sull'assenza di Tony Effe... - La musica dal vivo scende in piazza. Torna da sabato 7 a martedì 10 giugno in Piazza del Popolo, a Roma, la quarta edizione del Tim Summer Hits 2025, lo show musicale estivo trasmesso su Rai1 che port ... 🔗Lo riporta corrieredellumbria.it