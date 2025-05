Caritas Lecce tra i nuovi servizi un ambulatorio mobile e uno odontoiatrico

Caritas Lecce amplia i propri servizi con un ambulatorio mobile e uno odontoiatrico, contribuendo a garantire assistenza sanitaria avvicinabile e di qualità. Questi nuovi strumenti, insieme al veicolo attrezzato per disabilità e ai contributi per il centro “Matteo 25”, rafforzano l’impegno della comunità nel prendersi cura delle persone più fragili.

LECCE – Un ambulatorio mobile e un altro odontoiatrico, un veicolo per il trasporto attrezzato per le disabilità, la fornitura degli arredi per il centro "Matteo 25" dedicato all'assistenza diurna per persone disabili: presto Caritas Lecce potrà contare su nuovi strumenti e servizi grazie al.

Caritas Lecce, tra i nuovi servizi un ambulatorio mobile e uno odontoiatrico - Fondazione Roma ha finanziato quasi per intero un progetto che prevede anche la fornitura di un mezzo per il trasporto di persone con disabilità e degli arredi per il centro "Matteo 25"

