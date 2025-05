Carica il motorino elettrico in pronto soccorso denunciato

Se il motorino elettrico è scarico, solitamente si cerca una colonnina di ricarica oppure si ricarica a casa o da un amico. Tuttavia, al Policlinico G. Martino di Messina, qualcuno ha provocato un'intervento denunciando il parcheggio non autorizzato e l'uso improprio della presa nella sala d'attesa del pronto soccorso.

Se il motorino elettrico è scarico, cosa si fa? Si cerca una colonnina per la ricarica oppure lo si fa a casa o da un amico. Non a Messina, dove qualcuno ha pensato di parcheggiare il motorino nella sala d'attesa di un pronto soccorso e di inserire la spina nella presa. È accaduto al Policlinico G. Martino. "Non appena riscontrata tale violazione - si legge in una nota - l'azienda ha subito provveduto a farlo rimuovere. È stata chiesta l'identificazione del proprietario, autore di tale gesto, e stiamo provvedendo a presentare un esposto all'autorità giudiziaria". "Tale gesto - afferma il direttore generale del G.

Policlinico, parcheggia e ricarica il motorino elettrico nella sala d'attesa del pronto soccorso: scatta l'esposto in procura - Un motorino elettrico parcheggiato e ricaricato nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera universitaria di Messina ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza e il rispetto delle norme. 🔗continua a leggere

