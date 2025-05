Caressa | Money Road su Sky tentazioni spirito di gruppo e avventure nella giungla malese

Scopri "Money Road" su Sky Uno, il nuovo avvincente strategy game condotto da Fabio Caressa, che ti porta in un'avventura nella giungla malese con 12 persone comuni. Sfida la natura ostile e le tentazioni irresistibili per proteggere il montepremi finale, tra sfide, spirito di gruppo e emozioni senza sosta, dal 29 maggio alle 21.15 in streaming su Now.

12 persone comuni, una giungla ostile, tentazioni irresistibili che decurteranno il montepremi finale. Fabio Caressa dà il via a Money Road, il nuovo strategy game di casa Sky, al via il 29 maggio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, con la conduzione di Fabio Caressa, all'esordio come presentatore di un programma di intrattenimento. Il primo adattamento italiano del format intern. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Caressa: «Money Road su Sky, tentazioni, spirito di gruppo e avventure nella giungla malese».

Money Road, il nuovo reality show condotto da Fabio Caressa: come funziona e quando esce - Fabio Caressa debutta nella conduzione di "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo", un avvincente reality show di Sky. 🔗continua a leggere

