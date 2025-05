Career day | un ponte tra studenti universitari di ingegneria informatica e aziende del territorio aretino

Il Career Day del Polo Universitario Aretino è l’evento ideale per studenti di Ingegneria Informatica e aziende del territorio aretino di connettersi e scoprire nuove opportunità professionali. Un’occasione unica per creare relazioni, condividere competenze e valorizzare il talento emergente nel settore tech.

Arezzo, 29 maggio 2025 – Il Polo Universitario Aretino offre l’opportunità rivolta alle aziende socie e agli studenti de l corso di laurea in Ingegneria Informatica di incontrarsi durante la giornata del Career Day. Durante gli incontri, le aziende potranno presentare l’azienda, le posizioni aperte in azienda, esplorare le capacità e gli interessi degli studenti, e identificare potenziali candidati per collaborazioni future. Arezzo vanta un tessuto imprenditoriale dinamico, con numerose aziende altamente tecnologiche che stanno affrontando una sfida cruciale: trovare personale qualificato. Allo stesso tempo, molti studenti universitari desiderano opportunità professionali ma spesso non conoscono le realtà imprenditoriali locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Career day: un ponte tra studenti universitari di ingegneria informatica e aziende del territorio aretino

Studenti universitari e laureati incontrano le aziende: torna l'appuntamento con il Career Day - Torna il Career Day, l’evento dedicato a studenti universitari e laureati che desiderano incontrare oltre cento aziende, tra gruppi bancari, assicurativi, imprese internazionali, servizi di pubblica utilità e leader del settore. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Career day: un ponte tra studenti universitari di ingegneria informatica e aziende del territorio aretino; L’Agenzia al Career day dell’Università di Perugia; Dalla formazione al lavoro: UniPg costruisce ponti con il “Career Day 2025”, oltre 700 i partecipanti; Chiusi: successo per il primo Career Day dell’Istituto Valdichiana; studenti protagonisti del proprio futuro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Unife, al via il ’Career day’. Gli studenti e i neo laureati incontrano le imprese: "Ponte col mondo del lavoro" - Siamo ormai arrivati alla soglia di 30mila studenti ed è altrettanto importante cercare di mantenerli qui a Ferrara. Un evento come il ‘Career Day’ è molto importante perché se gli studenti ... 🔗Da msn.com

Career Day 2025: un ponte concreto tra scuola e lavoro per gli studenti di Omar e Mossotti - Costruire un ponte solido tra il mondo della ... di inserimento lavorativo direttamente agli studenti e alle studentesse. Secondo Francesca Malarby, dirigente scolastico dell’Omar, il Career Day non è ... 🔗Scrive lavocedinovara.com

Career day all’Ateneo di Genova, oltre seicento studenti in cerca di opportunità - Successo per l’evento organizzato per far incontrare ragazzi e aziende. Tra le tante proposte anche quella di Blue Media, editrice del Secolo XIX ... 🔗Da ilsecoloxix.it

Career Day: studenti e laureati incontrano il mondo del lavoro