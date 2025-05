Carceri sovraffollate report di Antigone | A Terni presenza di reclusi supera il 140 per cento

Il carcere di Terni registra un sovraffollamento record, con una presenza di detenuti superiore al 140%, secondo il recente rapporto di Antigone "Senza respiro". Questa situazione evidenzia le criticità del sistema penitenziario italiano e l’urgenza di interventi per garantire condizioni più umane per i reclusi.

Terni, 29 maggio 2025 – Il carcere di Terni è uno di quelli più sovraffollati in Italia e il tasso di presenza dei detenuti supera quello nazionale. A fornire il dato è l'associazione Antigone nel rapporto "Senza respiro". Per Terni infatti viene indicata una presenza di reclusi al 140%. Un sovraffollamento superiore alla media del Paese, registrato anche in altri otto carceri. Tra questi secondo Antigone "svettano" le case circondariali di Verona, 186%, Roma Regina Coeli, 184%, e Venezia, 171%. Istituti dove è stato registrato il numero più alto di atti di autolesionismo. Terni viene citata nel rapporto anche al relazione ai suicidi in cella, tre nel periodo compreso tra il 2024 e il 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carceri sovraffollate, report di Antigone: “A Terni presenza di reclusi supera il 140 per cento”

