Carceri l’allarme di Antigone | 2024 anno con più suicidi in cella di sempre

Nuovo allarme sullo stato delle carceri in Italia nel report annuale dell' associazione Antigone sulle condizioni di detenzione. Il 2024, si legge nel rapporto dell'associazione che si occupa dei diritti e delle garanzie dei detenuti, è stato l'anno con più suicidi in cella di sempre: sono state almeno 91 le persone private della libertà che si sono tolte la vita nello scorso anno. Superata anche la cifra del 2022, anno di inizio dell'emergenza. E il trend non sembra arrestarsi nel 2025: sono stati almeno 33 i suicidi in cella tra gennaio e maggio. Il 2024 passa alla storia anche come l'anno con più decessi in carcere in generale: sono state complessivamente 246 le persone che hanno perso la vita nel corso della loro detenzione.