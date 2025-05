Carceri italiane al collasso | sovraffollamento record e spazi al limite allarme anche tra i minori I casi pugliesi

Le carceri italiane sono al collasso, con un sovraffollamento record e condizioni di detenzione ormai al limite, anche tra i minori. Le celle troppo piccole e le strutture insufficienti aggravano la situazione, evidenziando un grave problema di emergenza sia a livello nazionale che in Puglia.

Celle troppo piccole, strutture inadeguate, carenza di personale e un numero crescente di detenuti, soprattutto tra i minori. È il quadro allarmante che emerge dal rapporto

