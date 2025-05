Carceri infernali più che raddoppiati i minori dietro le sbarre e sovraffollamento al 133% L’allarme nel Rapporto Antigone 2025

L'Italia sta vivendo un'emergenza carceraria senza precedenti: il numero di minori in carcere è raddoppiato, mentre il sovraffollamento ha raggiunto il 133%. Milano San Vittore, Foggia e Lucca si contendono il triste podio. Questo drammatico scenario, descritto nel rapporto "Senza respiro", richiama l'attenzione su un tema cruciale: la riforma del sistema penale e la necessità di tutelare i diritti dei più vulnerabili. È tempo di una

Milano San Vittore (220%), Foggia (212%), Lucca (205%). È il (triste) podio delle carceri più sovraffollate d’Italia. A stilare la classifica annuale dell’inferno carcerario italiano, l’ultimo rapporto dal titolo “Senza respiro ” dell’ Associazione Antigone. Un affollamento medio del 133%. Secondo Antigone i detenuti in Italia al 30 aprile 2025 erano 62.445, a fronte di una capienza sulla carta di 51.280 posti. Di questi però, per inagibilità o ristrutturazioni, almeno 4.500 sono inagibili, quindi “il tasso medio effettivo di affollamento è almeno del 133%”. In due anni 900 posti in meno, 5mila detenuti in più. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Carceri infernali, più che raddoppiati i minori dietro le sbarre e sovraffollamento al 133%. L’allarme nel Rapporto Antigone 2025

