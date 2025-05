Carceri il report di Antigone | Quasi un detenuto su due usa sedativi o ipnotici Sovraffollati 58 penitenziari

Il rapporto di Antigone evidenzia come quasi un detenuto su due nei penitenziari italiani faccia uso di sedativi o ipnotici, sottolineando il grave problema del sovraffollamento e della salute mentale nelle carceri. Un quadro allarmante cheRichiede interventi immediati per garantire dignità e cure adeguate ai detenuti.

Nei penitenziari italiani viene fatto “un diffuso uso di terapie psicofarmacologich e”. Addirittura il “44,25% delle persone detenute”, quasi una su due, “fa uso di sedativi o ipnotici, il 20,4% utilizza stabilizzanti dell’umore, antipsicotici e antidepressivi”. Il dato è contenuto nell’ultimo rapporto dell’associazione Antigone sulla detenzione. Il dossier si sofferma sul sovraffollamento delle carceri italiane, che secondo l’associazione potrebbe peggiorare col decreto Sicurezza. Secondo il presidente Patrizio Gonella, serve “un’alleanza costituzionale” contro la misura del governo Meloni per “annichilire i detenuti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carceri, il report di Antigone: “Quasi un detenuto su due usa sedativi o ipnotici. Sovraffollati 58 penitenziari”

