carceri con 91 suicidi il 2024 è l anno con più morti di sempre

Con 91 suicidi, il 2024 è l'anno con più morti in carcere di sempre. A denunciare l'emergenza in corso da ormai più di tre anni è l'associazione Antigone nel suo rapporto "Senza respiro". "L'emergenza morti in carcere non dà segni di arresto. Anzi, continua a peggiorare", fanno sapere dall'associazione. Il numero delle persone che si sono tolte la vita lo scorso anno supera il triste record del 2022, quando l'emergenza ha avuto inizio. Il 2024, afferma ancora l'associazione, "passa alla storia anche come l'anno con più decessi in carcere in generale. Sono state complessivamente 246 le persone che hanno perso la vita nel corso della loro detenzione".