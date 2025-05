Carcere per chi maltratta gli animali la svolta del Parlamento | approvata in via definitiva la nuova legge Ecco cosa cambia

Il Parlamento ha approvato definitivamente una legge che inasprisce le pene per il maltrattamento e l'uccisione senza motivo di animali, prevedendo anche il carcere come sanzione. Questa svolta rappresenta un passo importante nella tutela degli animali, con norme più severe per chi compie reati contro di loro.

Il maltrattamento e l'uccisione senza motivo di animali diventano reati punibili anche con il carcere. Lo prevede il disegno di legge approvato oggi dal Senato, che ha come prima firmataria Michela Vittoria Brambilla, parlamentare di Noi Moderati, e prevede un inasprimento delle pene per i reati contro gli animali. Il provvedimento aveva già ricevuto il via libera della Camera lo scorso novembre. Di conseguenza, con il voto di oggi a Palazzo Madama è diventato legge. La «svolta» per i diritti degli animali. Il testo punta di fatto a rafforzare le norme sui reati legati ai maltrattamenti e agli abusi sugli animali, introducendo una serie di modifiche ai Codici Penale e di Procedura Penale.

Ddl animali è legge: carcere per chi li maltratta. Aumentate le pene. Ecco cosa prevedono i 15 articoli - Il disegno di legge "Salva Animali" approvato dal Senato prevede pene più severe e l'introduzione di 15 nuovi articoli per combattere il maltrattamento, lo sfruttamento e l'uccisione dei nostri amici a quattro zampe.

